Ortak çalışmalar artarak devam edecek

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Yeniden Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Memiş, üniversitenin genel durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Rektör Çomaklı ve ekibinden bilgiler aldı.

Şehirlerin gelişmesinde ve kalkınmasında üniversitelerin önemli rol oynadığına dikkat çeken Vali Memiş, ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için akademik ve bilimsel çalışmalara büyük önem verdiklerini, bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi çağdaş bilgilerle donanmış olarak yarınlara hazırlayan üniversitelerimizin her geçen gün daha da önemli bir konuma geldiğini ifade etti.

Özellikle eğitim alanında yapılacak iş birliği ve projelerin görüşüldüğü ziyaret sırasında Covid-19 tedbirleri de masaya yatırıldı. Ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan 2020-2021 Güz Yarıyılı için yapılan çalışmalar hakkında Rektör Çomaklı’dan bilgi alan Vali Memiş, sadece Erzurum’un değil bulunduğu bölgenin de en önemli kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin ülke adına önemli yerlerde görev aldıklarını söyledi.

Son olarak, “Başlayacak olan yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, buradan mezun olacak öğrencilerimizin ülkemize hayırlı birer vatandaş olarak ülke geleceğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” diyen Vali Memiş, Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya yeni dönemin hayırlı olması temennisini iletti.

“Eğitim Alanında Yapılacak Her Türlü İş Birliğine Hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi olarak; her biri alanındaki gelişmeleri takip eden ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla, öğrencilerimizi dinamik eğitim ortamlarında geleceğe en donanımlı ve rekabet edebilir şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Bu doğrultuda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Rektör Çomaklı: “Öğrencilerimizin sağlıklı, huzurlu ve en fazla verimi alacakları şekilde eğitimlerine devam etmeleri için yoğun gayret gösteriyoruz. Eğitim alanında yapılacak her türlü iş birliği ve yeni projelere hazırız. Erzurum Valiliği de en önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. Bu zamana kadar yaptığımız tüm ortak çalışmalarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz. Bu vesileyle, çalışmalarımıza gösterdiği yakın ilgiden ve hayırlı olsun ziyaretinden dolayı Vali Okay Memiş’e teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.