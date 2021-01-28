Ortak projelere imza atacaklar

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dodurga Beldesinin tarımsal ve hayvancılık potansiyeli ele alındı.

İl Müdürü Yoldaş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Ahududu, böğürtlen ve çilek yetiştiriciliği üzerine beldede projeler yapmayı planlıyoruz. Beldenin tarımsal yelpazesini genişleterek üreticilerimizin ek gelir kaynaklarını oluşturmayı hedefliyoruz. Kırsal Kalkınma desteklemelerinden de Dodurgalı üreticilerimizi yararlandırmak istiyoruz ve bu konu ile ilgili çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Başkan Tuna ise, İl Müdürü Yoldaş’a ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, görüşmelerinin oldukça faydalı geçtiğini ve Tarım İl Müdürlüğünün desteklerini yanında hissettiklerini kendilerine söyleyerek teşekkür etti.

