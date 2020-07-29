YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Ortak uygulamada çocuklara dedektif kartı sürprizi

Ortak uygulamada çocuklara dedektif kartı sürprizi

MALATYA HABERLERİ  | 29.07.2020 13:06 | Son Güncelleme

Malatya’da Kurban Bayramı öncesinde polis ve jandarmanın yaptığı ortak uygulamada, çocuklara dedefktif kartı dağıtılıyorKurban Bayramı tatilinin yurt genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi ve bayram tatili başlangıcı nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların uyarılması maksadıyla jandarma ve polis ekipleri Malatya’da ortak bir uygulama gerçekleştiriliyor.

Malatya’da Kurban Bayramı öncesinde polis ve jandarmanın yaptığı ortak uygulamada, çocuklara dedefktif kartı dağıtılıyor
Kurban Bayramı tatilinin yurt genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi ve bayram tatili başlangıcı nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların uyarılması maksadıyla jandarma ve polis ekipleri Malatya’da ortak bir uygulama gerçekleştiriliyor. Malatya-Sivas Devlet Karayolu Dilek Mahallesi kavşağında Mobil PTS, drone, takbul cihazı ile karekod cihazı kullanılarak gerçekleştirilen uygulamada trafik dedektifleri projesi kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara trafik dedektifleri kartı ve boyama kitabı hediye ediliyor.
Denetim için durdurulan sürücü ve şoförlere yönelik Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları anlatıldı.
Astsubay Murat Dilek, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, araçta bulunan herkesin emniyet kemerini takmalarını özellikle sürücü ve şoförlerin, yolcuların emniyet kemerlerini taktıklarını kontrol ettikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarılarda bulunarak emniyet kemerinin hayata bağladığını kaydetti.
Bayram sevincinin hüzne dönüştürülmemesini isteyen Dilek, tüm sürücü ve yolcuların bayramını da kutladı. Uygulamalarda, sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikramının yanı sıra trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:20
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:47
Yatsı
21:19

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Begüm Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yapımı tamamlandı

Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yapımı tamamlandı

Engelsiz Yaşam Merkezinde Sona Doğru

Engelsiz Yaşam Merkezinde Sona Doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.