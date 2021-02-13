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Ortaköy Belediyesi, Danişment köyüne oyun grubu hediye etti

13.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Ortaköy Belediyesi, Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde yaşayan çocukların yüzünü oyun parkı ile güldürdü.Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Osmancık’a bağlı Danişment Köyü’ndeki çocuklara oyun park gurubu gönderdi.

Çorum’un Ortaköy Belediyesi, Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde yaşayan çocukların yüzünü oyun parkı ile güldürdü.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Osmancık’a bağlı Danişment Köyü’ndeki çocuklara oyun park gurubu gönderdi. Park gurubunu teslim alan köy muhtarlığı başkan İşbir’in jestine jestle karşılık vererek kurdukları oyun parkına ‘ Taner İsbir, başkanın hediyesidir ’yazılı levha astı.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Ortaköy Belediye Başkan Taner İsbir; “Daha evvel Danişment köyü muhtarımız cami ve okulların önüne otobüs durağı istediğinde göndermiştik. Geçenlerde de köydeki çocukların kullanacağı çocuk oyun gurubumuz yok diye tekrar ricada bulundu. Belediye yönetimi olarak teklifini yerinde gördük ve park gurubu gönderdik. Muhtarımız da park gurubumuzun başına ismimizi yazdırarak bize teşekkür etti” dedi.
Sesimize kulak veren başkanımıza teşekkür ederiz
Osmancık, Danişment köyü muhtarı Sadık Bayrak, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür ederek; “Karşılaştığımız bir toplantıda aramızda oluşan samimiyete dayanarak, Belediye Başkanımız Taner İsbir’den yağmurlu havada okula gitmek için servis bekleyen öğrencilerimiz için üstü kapalı bir durak talebinde bulunmuştum. Sağolsun başkanımız bu isteğimi geri çevirmedi, kısa sürede durağı köyümüze gönderdi.
Bir süre sonra, nüfusu kalabalık olan köyümüzde çocuklarımızın sayısı da oldukça fazla ve bu çocuklarımızın oyun alanları kısıtlı olduğu için rahat oynayamıyorlardı. Taner İsbir başkanımıza çocuk oyun grubu içinde desteği verebilir misiniz diye sorduğumuzda, sözümüzü ikilemeden çocuk oyun grubunu da gönderdi. Bizde teşekkür mahiyetinde başkanımızın gönderdiklerinin üzerine Taner İsbir’in hediyesi olduğunu belirten yazı yazdık. Ortaköy’den sesimize kulak veren Taner İsbir başkanımıza ve bu gereçlerin köyümüze sağlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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