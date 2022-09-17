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Ortalık karıştı! Federasyon başkanına taciz soruşturması

17.09.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fransa futbolunda ortalık karışmış durumda. Fransa'da Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten 80 yaşındaki futbol adamı Noel Le Graet'in suçlandığı "cinsel taciz" iddialarının ardından soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Ortalık karıştı! Federasyon başkanına taciz soruşturması

Fransa'da Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'in suçlandığı "cinsel taciz" iddialarının sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Liberation gazetesinin haberine göre, So Foot spor dergisinin, Başkan'ın federasyon bünyesindeki birçok çalışana SMS göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ortaya atmasından sonra Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, inceleme başlatılması talimatını verdi.

MAKAMINA ÇAĞIRDI...

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Gelişmeler üzerine Bakan Oudea-Castera, FFF Başkanı Le Graet'i makamına çağırarak açıklama istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Le Graet'in FFF yönetimine ilişkin son döneme ait tüm raporları Bakanlığa ileteceği aktarılan açıklamada, Bakanın, FFF'nin hiyerarşik düzeyleri ne olursa olsun tüm çalışanlara mutlak saygı duyarak cinsiyetçi ve cinsel olmak üzere her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi adına faaliyetlerini sürdürmesi gereğini hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

ÇOK SAYIDA KADININ İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIĞI İDDİASI

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So Foot dergisi, 8 Eylül'de, 2011'den bu yana FFF başında olan 80 yaşındaki Le Graet'in FFF çalışanlarına cinsel içerikli SMS gönderdiğine ilişkin çok sayıda isimsiz şikayet mektubu alındığını ortaya atmıştı. İddialara göre son yıllarda FFF bünyesindeki çok sayıda kadın "tacize uğramış hissettiği için" istifa etti. FFF ise "karalama yaptığı" gerekçesiyle So Foot hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.


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Fransa son dakika cinsel taciz
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