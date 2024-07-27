''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti... Hafsanur Sancaktutan şimdi de kurşun döktürdü! O anlara yorum yağdı

MYNET- Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve son olarak Ya Çok Seversen dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde yeni projesi Siyah Kalp için hazırlıklarını sürdürüyor.

SÖZLERİ GÜNDEMDEYDİ

Her açıklaması ve her adımı adeta olay olan ünlü isme geçtiğimiz günlerde özel hayatı sorulmuş Sancaktutan ise ''Ortalıkta adam kalmadı'' yanıtını vermişti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Hafsanur Sancaktutan şimdi de kurşun döktürdü. Ünlü oyuncu 'Mağaramdan çıktım' notunu düşerek peş peşe paylaştığı kareleri ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Sancaktutan'a 'aferin sana', 'kurşun döktürmek şarttı aşkım', 'kurşunlanılmış' gibi yorumlar yapıldı.