MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti... Hafsanur Sancaktutan şimdi de kurşun döktürdü! O anlara yorum yağdı

''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti... Hafsanur Sancaktutan şimdi de kurşun döktürdü! O anlara yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde yeni projesi Siyah Kalp için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde özel hayatı sorulan Sancaktutan ''Ortalıkta adam kalmadı'' demiş ve açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de kurşun döktürdü. O anlarına yorum yağdı...

MYNET- Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve son olarak Ya Çok Seversen dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde yeni projesi Siyah Kalp için hazırlıklarını sürdürüyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

SÖZLERİ GÜNDEMDEYDİ

Her açıklaması ve her adımı adeta olay olan ünlü isme geçtiğimiz günlerde özel hayatı sorulmuş Sancaktutan ise ''Ortalıkta adam kalmadı'' yanıtını vermişti.

hafsa 2

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Hafsanur Sancaktutan şimdi de kurşun döktürdü. Ünlü oyuncu 'Mağaramdan çıktım' notunu düşerek peş peşe paylaştığı kareleri ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

hafsa 3

YORUM YAĞDI

Sancaktutan'a 'aferin sana', 'kurşun döktürmek şarttı aşkım', 'kurşunlanılmış' gibi yorumlar yapıldı.

hafsa 1

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Büyük değişiklik! O gitti yerine ise.. Büyük değişiklik! O gitti yerine ise..
Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan
En Çok Okunan Haberler
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür 'Yeri can sıkıcı' diyerek açıklama yaptı

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür 'Yeri can sıkıcı' diyerek açıklama yaptı

Beren Su hayatını kaybetmişti! Akılalmaz görüntü: Bir elinde termosu tutmuş

Beren Su hayatını kaybetmişti! Akılalmaz görüntü: Bir elinde termosu tutmuş

O açıklamaya Demirtaş'tan yorum! Büyük harflerle yazdı

O açıklamaya Demirtaş'tan yorum! Büyük harflerle yazdı

Cinsel hayat ve evlilik önerileri gündem oldu! Hiç çekinmeden anlattı

Cinsel hayat ve evlilik önerileri gündem oldu! Hiç çekinmeden anlattı

Dünya’nın en zehirli örümceği! O ilde de görüldü

Dünya’nın en zehirli örümceği! O ilde de görüldü

''Transferler bizi bozuyor, hemen transfer döneminden çıkmalıyız''

''Transferler bizi bozuyor, hemen transfer döneminden çıkmalıyız''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.