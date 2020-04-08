Ortaokul öğrencisi, tablosunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Baba Aytaç Horan ise "evde kal" çağrısına uyarak vaktini çocuklarla evde geçirdiğini söyledi.

Aytaç Horan, "Kızım küçüklükten beri tuval çalışması yapıyor. Bu sırada başlatılan kampanyadan etkilendi. Tuvali satma önerisi getirdi. Ben de kendi aile grubumuzda ve sosyal medyada paylaştım. 200 lirayla bir açılış yapıldı, sonra da 500 lira gibi bir rakamla satışını yaptık. Böyle bir zor dönemde ülkemize bir katkıda bulunmak istedik." diye konuştu.

