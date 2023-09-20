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Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak? Ortak sınav dersleri nelerdir? MEB tarih verdi

20.09.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınav için tarih açıklamasında bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre MEB tarafından hazırlanacak olan sorular okullara teslim edilecek. Değerlendirme ise il ölçme değerlendirme merkezlerince yapılacak. Peki, ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak? Ortak sınav dersleri nelerdir? İşte MEB tarafından yapılan açıklama...

Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu. Ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınava ilişkin MEB tarafından açıklamada bulunuldu. MEB'den yapılan açıklamanın detayları ile ortak sınav tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ORTA OKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri belli oldu.

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde, “ülke genelinde”, “il ve ilçe genelinde” ve “okul genelinde” olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, “2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

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