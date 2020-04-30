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Ortaokulun yapım protokolü telekonferansla imzalandı

BURDUR HABERLERİ  | 30.04.2020 00:14 | Son Güncelleme

Burdur’un Gölhisar İlçesi Yusufça Beldesine hayırsever tarafından yaptırılacak 8 Derslikli Havva-Kadir Ural Ortaokulu’nun yapım protokolü imzalandı.

Burdur’un Gölhisar İlçesi Yusufça Beldesine hayırsever tarafından yaptırılacak 8 Derslikli Havva-Kadir Ural Ortaokulu’nun yapım protokolü imzalandı. Telekonferans aracılığı il yapılan Protokol imza törenine Vali Hasan Şıldak ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın yanı sıra Antalya’dan bağlanan hayırsever iş insanı Kadir Ural katıldı.
İmza töreni sonrası Vali Hasan Şıldak yaptığı konuşmada, “Antalya’dan telekonferansla bize katılan değerli iş insanımız Kadir Ural’a bu süreçte eğitime yaptığı anlamlı katkı için teşekkür ediyor, İlimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Gölhisar ilçesi Yusufça Beldesinde bulunan eski ortaokul binasında yapılan deprem tahkiki sonucuna göre yıkılmasına karar verilen okulun yerine 8 derslikli yeni okul yapılacak.
Söz konusu yıkım kararı verilen ortaokul binasınının hem yıkımı, hem de yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Kadir Ural tarafından, Yusufça Beldesine 8 derslikli yeni modern bir ortaokul binası kazandırılacak. Yapılacak okula Havva-Kadir Ural Ortaokulu ismi verilecek.

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