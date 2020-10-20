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OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı

MALATYA HABERLERİ  | 20.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Malatya 1.OSB’ye yapılacak olan Atık su Arıtma Tesisi Projesinin yapım ihalesini kazanan firmayla sözleşme imzalandı.

Malatya 1.OSB’ye yapılacak olan Atık su Arıtma Tesisi Projesinin yapım ihalesini kazanan firmayla sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Bu tesisle birlikte Malatya’mızın ve sanayimizin kaderi değişecek" dedi.
Malatya 1.OSB’ye yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin yapım ihalesini kazanan firmayla sözleşme imzalandı. 1. OSB Müdürlüğünde yapılan sözleşme imza töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden itibaren Malatya sanayisinin en önemli sorununun arıtma tesisi sorunu olduğunu ifade etliklerini ve bununla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.
Sadıkoğlu, "Özellikle Şahnahan bölgesinde dereye akan atık suların çevreye verdiği zararı, o suyla sulama yapılan sebze ve meyvelerin sağlığımızı tehdit ettiğini birçok platformda dile getirdik Günlük 80 bin metreküp kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü projemizi hazırladık. Ocak ayında yaşadığımız depremin ardından ilimiz Pütürge ilçesine teşrif eden Cumhurbaşkanımıza mevcut atık şu arıtma tesisimizin depremden zarar görerek işlevselliğini yitirdiğini İlettik. Afet sonrası oluşan buruk atmosferde konuya büyük bir hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sonucu çalışmalar ivedilikle başlatılmıştı. Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir tempoyla üzerinde çalıştığımız arıtma tesisinin ihalesi 24 Eylül’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yapıldı. İhaleye MTSO Başkanı olarak ben de eşlik ettim . İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdi. İhaleyi kazanan HNC inşaat firmasıyla bugün sözleşme imzalayacağız. Proje Müdürümüz Mehmet Özmen Öztürk Bey aramızda. Yaklaşık 250 Milyon TL değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Günlük 80 bin metreküp kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma Yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden olacak. Tesisin tamamlanmasıyla Malatya’nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.30 yıldır çözülemeyen arıtma sorununun çözülmüş olması, bunun da görev süremizde hayata geçmesi bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
Sadıkoğlu projenin Malatya’nın ve sanayinin kaderini değiştireceğini aktararak "Bu dev projenin hayata geçmesinde katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Olmak üzerev Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a Maratyalı hemşerilerim ve sanayicilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım. Malatya’mıza, sanayimize ve sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
Başkan Sadıkoğlu ve firma yetkilileri daha sonra tesisin yapılacağı alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Günlük 80 bin metreküp kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden olacak. Yaklaşık 250 Milyon TL değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefleniyor. Tesisin tamamlanmasıyla Malatya’nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.

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