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OSB Teknik Koleji’nden bir takviye daha

02.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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OSB Teknik Koleji’nden bir takviye daha

OSB Teknik Koleji Voleybol takımı son olarak Nevşehir Belediyespor forması giyen Berrak Deniz Kakaşçı’yı kadrosuna kattı.Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.

OSB Teknik Koleji Voleybol takımı son olarak Nevşehir Belediyespor forması giyen Berrak Deniz Kakaşçı’yı kadrosuna kattı.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji kadrosuna takviye yaptı.
Geçtiğimiz sezon Nevşehir Belediyesi voleybol takımında mücadele eden pasör Berrak Deniz Kakaşcı ligin ikinci yarısında Turuncu-Siyahlı formayı giyecek. 1997 doğumlu, 1,76 m boyundaki sporcu bugün Kayseri’ye gelip takıma katılarak çalışmalara başlayacak.
OSB Teknik Koleji Kulübünden yapılan açıklamada, “Transferin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen isim ve forma sponsorumuz Turkuaz Seramik , forma sponsorlarımız Arven Yapı Endüstrisi, Cennet Mobilya, Twin Aydınlatma Teknolojisi ve her şartta yanımızda bulunan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

OSB Teknik Koleji’nden bir takviye daha

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