OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) trafo merkezi çalışmaları devam ediyor.

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındığını söyleyerek, “Besni Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılara daha uygun şartlar sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, Besni Organize Sanayi Bölgesinde hali hazırda bulunan yatırımcılara daha iyi şartlar sunmak ve Besni Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyen kişi ya da şirketler için cazibe merkezi kılmak, ayrıca bölgemizde kullanılan elektrik tüketim bedellerini minimum seviyeye getirmek için 27 Şubat 2020 tarihinde OSB içerisinde trafo merkezi kurulması için görüşmelere başlanmış, ilgili yazışmalar neticesinde 15 Nisan 2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Trafo merkezinin, 7 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla uygun olarak değerlendirildiği ve 2021 yatırım programına dahil edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Besni Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yatırımcıların elektrik tüketim bedellerinin, Organize Sanayi Bölgemizin dengi olan diğer pek çok OSB’nin tüketim bedellerinden daha uygun olduğu bilinmektedir. Bölgemizin gelişmesi ve istihdamın artması için Besni Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından yatırımcıların çıkarları ve bölgemizin kalkınması için titiz çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde 2020 yılı içerisinde doğalgaz alt yapısı, gece aydınlatma ve kısmen internet alt yapısı yapılmış, kanalizasyon ve diğer alt yapılar tamamlanmış bulunmaktadır" diye konuştu.

