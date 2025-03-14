SPOR

68
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti... Herkes onu konuşuyor

Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti... Herkes onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2025 21:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmaları ile sürerken Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Victor Osimhen attığı gollerle yıldızlaşırken gol krallığında zirveye oturdu. İşte detaylar...

Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti... Herkes onu konuşuyor
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Victor Osimhen karşılaşmaya adeta damga vurdu. Golcü oyuncu 3-0 önde kapatılan ilk yarıda attığı 2 gol ile takımını sırtlarken ikinci yarıda da attığı golle hat-trick yaptı ve maçın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:30 76'
Galatasaray Galatasaray
4 - 0
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU

Screenshot_1

Öte yandan Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 20 gol 4 asist yaparken gol krallığında Piatek'in önüne geçerek zirveye oturdu.

REKORA GİDİYOR

Screenshot_2

Golcü isim Napoli'deki 31 gollük kariyer rekoruna yaklaşıyor.

Canlı Skor

G.Saray'ın yıldızından Süper Lig rekoru!G.Saray'ın yıldızından Süper Lig rekoru!
Erden Timur'dan yabancı hakem açıklaması!Erden Timur'dan yabancı hakem açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray gol Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den 'Teslim olun' çağrısı: "Canlarınız bağışlanacak"

Putin'den 'Teslim olun' çağrısı: "Canlarınız bağışlanacak"

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti...

Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti...

F.Bahçe bin pişman! Öyle bir gelirden oldu ki...

F.Bahçe bin pişman! Öyle bir gelirden oldu ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.