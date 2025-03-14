Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti... Herkes onu konuşuyor

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Victor Osimhen karşılaşmaya adeta damga vurdu. Golcü oyuncu 3-0 önde kapatılan ilk yarıda attığı 2 gol ile takımını sırtlarken ikinci yarıda da attığı golle hat-trick yaptı ve maçın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU

Öte yandan Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 20 gol 4 asist yaparken gol krallığında Piatek'in önüne geçerek zirveye oturdu.

REKORA GİDİYOR

Golcü isim Napoli'deki 31 gollük kariyer rekoruna yaklaşıyor.