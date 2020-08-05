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Osman Demirdöğen’e yeni görev

ERZURUM HABERLERİ  | 05.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri (KUDAKA) Prof.

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri (KUDAKA) Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DAP) getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararında bir süreden beri Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını yürüten Adnan Demir bu görevden alınarak, aynı göreve başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen getirildi.
Cumhurbaşkanlığının 2020/398 sayılı kararı 4 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

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