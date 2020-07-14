Osmancık Kaymakamlığı’na Ayhan Akpay atandı

Bugün sabaha karşı resmi gazetede yayımlanan yeni kararname ile Osmancık Kaymakamlığına Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay atanırkan, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan’da Kütahya Gediz Kaymakamlığına atandı.

’Ayhan Akpay iimdir?

1979 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Divarlı Kasabası İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Çiftlik İlçesinde tamamlandı. 1996 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2003 yılında İngiltere Exeter Üniversitesinde bir yıl dil eğitimi alarak İngiltere kamu kurumlarını yerinde inceledi. 2011 yılında İngiltere Keele Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri National Defence Üniversitesinde Terörizm Eğitimi aldı. 2001 yılında Balıkesir Kaymakam Adayı olarak atandı. Sırasıyla; Kırıkkale Sulakyurt Kaymakam Vekili, Aydın Yenipazar Kaymakam Vekili, Çorum Boğazkale Kaymakamı, Hakkari Çukurca Kaymakamı, Erzincan Vali Yardımcısı, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Ayhan Akpay evli ve iki çocuk babasıdır.

