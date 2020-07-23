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Osmancık MEM’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi

ÇORUM HABERLERİ  | 23.07.2020 18:17 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline değişen resmi yazışma kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek, bilgi veya belge alışverişini hızlı ve güvenli bir biçimde yürütmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında personeline bilgilendirme toplantısı yaptı.Yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin daveti üzerine katılan Çorum İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Arslan Arslan, yenilenen yönetmelik maddeleri hakkında açıklamaları, uygulamaya yönelik çeşitli örnekleri ve resmi yazışma usulüne dair en çok ihtiyaç duyulan alanları detaylı olarak ele alıp personeli bilgilendirdi.Yenilenen yönetmelik ile resmi yazışmalarda elektronik ortamın esas unsur olmasının yanı sıra yönetmelikte elektronik ortamda belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Osmancık MEM’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline değişen resmi yazışma kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek, bilgi veya belge alışverişini hızlı ve güvenli bir biçimde yürütmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında personeline bilgilendirme toplantısı yaptı.
Yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin daveti üzerine katılan Çorum İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Arslan Arslan, yenilenen yönetmelik maddeleri hakkında açıklamaları, uygulamaya yönelik çeşitli örnekleri ve resmi yazışma usulüne dair en çok ihtiyaç duyulan alanları detaylı olarak ele alıp personeli bilgilendirdi.
Yenilenen yönetmelik ile resmi yazışmalarda elektronik ortamın esas unsur olmasının yanı sıra yönetmelikte elektronik ortamda belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Osmancık MEM’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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