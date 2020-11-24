Osmancık’ta öğretmenler günü kutlamaları

Çorum’un Osmancık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü, düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Ömer Derindere Fen Lisesi’nde devam eden kutlamalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenler günü mesajı okundu, akabinde günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci “Kurucu Liderimiz, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul gün olan 24 Kasım 1928, 1981 yılından beri ülkemizde “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutlar, Mesleğe yeni başlayan öğretmen arkadaşlarıma başarılar, Emekli olanlara sağlık, sıhhat ve afiyetler dilerim. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çiçeği burnunda, mesleğinin baharında hain terör örgütü mensuplarınca hayattan koparılan, şehit edilen Aybüke öğretmenimize ve diğer şehit öğretmenlerimize, ebedi aleme irtihal eden öğretmenlerimize Allah’tan gani gani rahmet dilerim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kutlama programı, adaylığı kaldırılan öğretmenleri yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi, müzik dinletisi ve resim sergisi ile sona erdi.

Pandemi tedbirlerinin uygulandığı proğrama Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı İsmet Turgut Gülsen, İlçe Emniyet Müdür V. Burak Gülcan, Jandarma Komutanı J.Ü.Tğm. Nuri Uyar protokol üyeleri, daire amirleri ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.

