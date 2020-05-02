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Osmancık’ta pazar yerinde tedbirler sürüyor

ÇORUM HABERLERİ  | 02.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Zabıta ekipleri, Koronavirüs ile mücadele için alınan önlemlerine titizlikle devam ediyor.İlçede kurulan pazar alanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşları, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda zabıta ekipleri tek tek ateşini ölçerek içeriye alıyor.

Osmancık’ta pazar yerinde tedbirler sürüyor

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Zabıta ekipleri, Koronavirüs ile mücadele için alınan önlemlerine titizlikle devam ediyor.
İlçede kurulan pazar alanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşları, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda zabıta ekipleri tek tek ateşini ölçerek içeriye alıyor. Zabıta ekipleri sosyal mesafe konusuna dikkat ederek vatandaşları uyarmaya, maskesi olmayana maske vermeye ve dezenfektan kullanmaya devam ederken, pazara gelenlerin vücut ısılarının normal olduğu öğrenildi.
Osmancık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kurulan sebze-meyve pazarı 20 Mart 2020 tarihinde geçici süreyle kapatılmasının ardından, 9 Nisan 2020 tarihinde yeniden kurulmuştu. Aradan geçen 4 hafta boyunca pazara gelenlerin vücut ısılarının normal olduğu öğrenildi.
Sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında kurulan pazarın 2 girişinde konuşlanan zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçmeye devam ederken, 4 hafta boyunca pazara gelen vatandaşların vücut ısılarının 37 dereceyi geçmediği, pazarda esnaf ve vatandaşın, sosyal mesafe, ateş ölçer, dezenfekte konularında üstüne düşeni yaptığı öğrenildi.

Osmancık’ta pazar yerinde tedbirler sürüyor

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