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Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.12.2020 12:02 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Başkan V.

Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Başkan V. Yalçın Yağız Başkanlığında yapıldı.
Necla Hanım Konağında düzenlenen toplantıda 5 gündem maddesinden 4’ü oy birliği geçti. Gündemin 1’inci maddesinde 2020 gider bütçesinin sunumu yapılırken bu gündem oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 2’inci maddesinde 2021 gelir bütçesinin sunumu yapılırken, bu gündem oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3’üncü maddesinde 2021 yılı bütçesi kararnamesinin görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrası bu gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 4’üncü maddesinde 2021 yılı ücret tariflerinin görüşülmesi oldu.
"Hiç zam yapmayarak halkımızı koruduk"
Başkan Vekili Yağız, bu gündem maddesi hakkında yaptığı açıklamada, "2021 ücret tarifesini düzenlerken genel pandemi süreci dikkate alındı. Ücret tarifelerinin su başta olmak üzere Osmaneli halkını ilgilendiren tüm tarifeler bir önceki yılla aynı bırakıldı. Hiç zam yapmayarak halkımızı koruduk" dedi.
Sonrası yapılan oylama 2021 yılı ücret tarifeleri oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesi olan 2020 yılı bütçe kalemleri aktarılması bir meclis üyemizin ’red’ oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

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