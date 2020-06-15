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Osmaneli İlçe Kadastro ve İlçe Tapu Müdürlüğü binalarında çalışmalar sona gelindi

BİLECİK HABERLERİ  | 15.06.2020 18:36 | Son Güncelleme

Tapu Kadastro Eskişehir Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapımı devam eden İlçe Kadastro ve İlçe Tapu Müdürlüğü binalarında incelemelerde bulundular.Kılıç, Osmaneli ziyaretinde ilk olarak Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Kadastro ve İlçe Tapu Müdürlüğü binalarında çalışmalar sona gelindi

Tapu Kadastro Eskişehir Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapımı devam eden İlçe Kadastro ve İlçe Tapu Müdürlüğü binalarında incelemelerde bulundular.
Kılıç, Osmaneli ziyaretinde ilk olarak Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. İkili daha sonra ilçede yapımı devam eden İlçe Kadastro ve İlçe Tapu Müdürlüğü binalarında incelemelerde bulundular. Bilecik Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım, Osmaneli Tapu Müdürü Sadık Durukan ve İlçe Kadastro Müdürü Recep Özdemir’in eşlik ettiğini Tapu Kadastro Eskişehir Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, bina içinde bilgisayar alt yapısı ve mefruşat konusunda yapacakları düzenlemeleri belirlediklerini, kısa sürede binaya geçiş işlemlerini tamamlayacağını ifade etti.
"Çalışmalar bitince ilçede hizmetleri çok daha yukarıya çekecek"
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, Osmaneli Belediyesince Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü için kendilerine bina tahsisi yaptıklarını anlatarak, "Tapu Kadastro Eskişehir Bölge Müdürü Cevdet Kılıç ilçede hizmetleri çok daha yukarıya çekecekleri, güzel bir ortamın oluşmasın sağlanacağı binamızda çalışmalar devam ediyor. Osmaneli’nde kaymakamlığımız ve belediyemiz tüm kurum ve kuruluşlar, siyasiler, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri olarak uyum içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri, bakanlarımızın projelerimize yardımcı olmaları her alanda destekleri ile Osmaneli her alanda hedeflerine ulaşıyor" dedi.

Osmaneli İlçe Kadastro ve İlçe Tapu Müdürlüğü binalarında çalışmalar sona gelindi

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