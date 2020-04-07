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Osmaneli kadın girişimcilerinden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

BİLECİK HABERLERİ  | 07.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki kadın girişim, üretim ve işletme kooperatifinden korona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsü (kovid19) salgını nedeniyle "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler çığ gibi büyüyor.

Osmaneli kadın girişimcilerinden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki kadın girişim, üretim ve işletme kooperatifinden korona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsü (kovid19) salgını nedeniyle "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler çığ gibi büyüyor. Kampanyaya kadın girişim, üretim ve işletme kooperatifinden destek geldi. Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekci , "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile ’gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir’ dediği biz de kampanyaya destek sağladık. Zor günlerden geçtiğimizi, birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Gün, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür. Gün, birlik ve beraberlik günüdür diyerek Milli Dayanışma Kampanyası’na kooperatif adına destekte bulunduk. Biz bize yeteriz Türkiye, birlikte başaracağız" dedi.

Osmaneli kadın girişimcilerinden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

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Arif Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
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