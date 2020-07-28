"Osmaneli karpuzu" mevsimlik işçilere ekmek kapısı oluyor

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - İstanbul başta olmak üzere büyük ölçüde Marmara Bölgesi'nin karpuz ihtiyacını karşılayan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 800-1000 mevsimlik işçi geçimini bu işten sağlıyor.

Sakarya Vadisi'nde bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticilerin tarlalarına gelen alıcılar, pazarlık yaparak satın aldıkları karpuzları İstanbul başta olmak üzere civar il ve ilçelere götürüyor. Bu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik işçiler, yaklaşık 3 ay tarlalarda çalışarak evlerine ekmek götürüyor.

Hitap ettiği bölge itibarıyla "Marmara'nın karpuzcusu" olarak nitelendirilen ilçe, diğer meyve ve sebzelerin üretimiyle de her mevsim ekonomiye katma değer sağlıyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, ilçede ürün yelpazesinin çok geniş olduğunu söyledi.

İlçede en önemli ürün olan karpuzun bölgede 2003 yılından itibaren yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Ünver, "Meyve ve sebze çeşitlerimiz bol. Karpuz hasadımız başladı. Tüccarlarımız haziran ayında gelip arazileri gezer, üreticilerle anlaşırlar. Sabaha karşı işçileri tarlaya getirir, hasadını yaparlar." dedi.