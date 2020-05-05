YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Osmaneli tarihine ışık tutan Ulvi Erbaş’ın eserleri belediye müzesinde sergileniyor

Osmaneli tarihine ışık tutan Ulvi Erbaş’ın eserleri belediye müzesinde sergileniyor

BİLECİK HABERLERİ  | 05.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ahşaba şekil vererek yüzlerce eserin sahibi olan ve 2018 yılında hayatını kaybeden Ulvi Erbaş’ın eserleri Osmaneli Belediye Müzesinde sergilenmeye başlandı.Osmaneli’nde yaşayan ve vatandaşlar tarafından hayli sevilen ahşap ustası 90 yaşındaki hayatını kaybeden Ulvi Erbaş’ın değerli eserlerine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin sahip çıkarak, Osmaneli Belediye Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ahşaba şekil vererek yüzlerce eserin sahibi olan ve 2018 yılında hayatını kaybeden Ulvi Erbaş’ın eserleri Osmaneli Belediye Müzesinde sergilenmeye başlandı.
Osmaneli’nde yaşayan ve vatandaşlar tarafından hayli sevilen ahşap ustası 90 yaşındaki hayatını kaybeden Ulvi Erbaş’ın değerli eserlerine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin sahip çıkarak, Osmaneli Belediye Müzesinde sergilenmeye başlandı. Ulvi Erbaş 1928 yılında Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dünyaya geldiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Ulvi Erbaş 90 yaşında vefat etmeden önce ilçemizin gülen yüzü, büyüğü herkesin sevdiği, saydığı, saygı duyduğu, sıcak, samimi, ve alçak gönüllü yapısıyla durmadan yorulmadan bir şeyler üretmek, anlatmak ve öğretmek için yaşına rağmen dinamik ve enerji dolu bir insan olarak tanınmaktaydı. Ulvi Erbaş tarihe olan sevgisiyle ilçemizin turizmine katkı sağlamak amacıyla her türlü fedakarlığı, çabayı göstermiş ve bu anlamda daha önceki tarihimize ait olan eserlerin birer kopyasını düşünerek yeniden hayat vermiştir. Tarihi konakların yanı sıra var olan eserlerin de yıkılacağını endişesinden hareketle ilçede bulunan tarihi binaların ve tarım aletlerinin maketlerini yapmakla başlamıştır. Ulvi Erbaş amcamız maketlerini yaparken hiçbir şekilde elektronik ve teknolojik alet kullanmadan, testere ve bıçakla yapmış. Geçmiş dönem Osmaneli Belediye Başkanı rahmetli Selahattin Çetintaş tarafından yer tahsis edilmesi ile yapmış olduğu eserleri sergileyerek ilçe turizmine katkı sağlanmıştı. Sergiledikleri eserler arasında çıkrık, dokuma tezgahı, tarihi köprüler, tarihi Osmaneli konakları ve yörenin eski dönemlerde kullanmış oldukları köy ve zirai aletleridir. Yapmış oldukları bütün maketler çalışır vaziyette yer almaktadır. Bunun yanı sıra maketlerinin yanında eski dönem belgeleri bir araya getirip kitap haline getirdiği arşivi de bulunmaktadır. İstiklal harbinde bölge coğrafyasının ve Osmaneli’nin durumunu mısralara dökerek şiir haline getirdiği şairliği de var. On parmağında on marifet olan Ulvi Erbaş vefatından önce bana gelerek tüm eserlerini korunmak ve nesillere aktarılmak üzere belediyemize emanet etmişti. Bugün bir kısmı yıkılmış olan eski konakların orijinal maketleri özellikle de hanlar geçmişi yaşatan canlı birer eser olarak belediyemizce müzemizde muhafaza edilmektedir. Çok yakında yapmayı planladığımız iş hanı bu maketlerden yola çıkarak inşa edilecektir. Rahmetli Ulvi Erbaş büyüğümüzü,değerli sanatçımızı tekrar rahmetle,minnetle,dua ile anıyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeKızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Bilecik Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:48
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

50 bin lira Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu

50 bin lira Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.