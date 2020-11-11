Osmaneli’de ’Geleceğe Nefes’ kampanyasıyla 200 fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı "Geleceğe Nefes" kampanyasına kapsamında Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 200 fidan toprakla buluştu.

Kampanya kapsamında 81 ilde 11.11.2020 tarihinde saat 11’i 11 geçe fidan, dikim için belirlenmiş olan alanlarda toprakla buluştu. Bu kapsamda Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediye Başkanlığı, Osmaneli Orman İşletme Şefliği, ve kurum müdürlerinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu program kapsamında Sakarya Nehri 200 fidan dikildi.

Açılış konuşmasını yapan Osmaneli Orman İşletme Şefi Ersegün Alper, Bilecik il genelinde bu özel günde 6 farklı noktada 3 bin fidanın toprakla buluştuğunu anlatarak, "İlçemizde ise 200 fidan geleceğe nefes olabilmesi toprakla buluşturduk. Yılsonu itibarı ile Bilecik il genelin de 4 bin fidan toprakla buluşturulacaktır. 7den 70’e toplumun her kesiminden destek gören bu güzel etkinliğe hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Ünal, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığının bir projesi olan ’Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek verdiklerini anlatarak, "Atalarımız nasıl bizlere ormanları hatıra olarak bıraktıysa bizde gelecek nesillerimize, torunlarımıza güzel bir çevre, sağlıklı bir çevre bırakmak için böyle bir projeye destek verdik. İlçemizde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile projeye destek olmak için 200 fidanımızı toprakla buluşturduk. Emeği geçen herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.