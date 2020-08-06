YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Osmaneli’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına sıkı denetim

Osmaneli’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına sıkı denetim

BİLECİK HABERLERİ  | 06.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Osmaneli ilçesinde de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı.

Osmaneli’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına sıkı denetim

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Osmaneli ilçesinde de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Birçok kurum personelinden oluşan ekipler tarafından denetimlerde; köylerdeki kahvehaneler, yol üzerindeki dinlenme tesisleri, şehir merkezindeki işletmeler denetlendi, vatandaşlar da maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.

Osmaneli’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına sıkı denetim

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:56
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:16
Yatsı
21:48

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Şahin’den Bileciklilere teşekkür

Başkan Şahin’den Bileciklilere teşekkür

İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Osmaneli teşkilatıyla bir araya geldi

İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Osmaneli teşkilatıyla bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.