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Osmaneli’nde şarbon hastalığı çıkan köyde karantina kararı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine köye hayvan giriş, çıkışları ile süt ve süt ürünlerin satışları 1 ay boyunca yasakladı.Alınan bilgiye göre, Balçıkhisar köyünde bir vatandaşın küçükbaş hayvanlarının ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunede hayvanlarda şarbon hastalığı tespit edildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine köye hayvan giriş, çıkışları ile süt ve süt ürünlerin satışları 1 ay boyunca yasakladı.
Alınan bilgiye göre, Balçıkhisar köyünde bir vatandaşın küçükbaş hayvanlarının ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunede hayvanlarda şarbon hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak köy karantina altına alındı ve hayvan giriş, çıkışları ile süt ve süt ürünlerin satışları 1 ay boyunca yasakladı.

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Sogut
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