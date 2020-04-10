YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Osmaneli’nde yapılmayan köy yolları vatandaşı çileden çıkardı

Osmaneli’nde yapılmayan köy yolları vatandaşı çileden çıkardı

BİLECİK HABERLERİ  | 10.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Bilecik’te köylüler köstebek yuvasına dönen yollarının yapılmasını istediler.Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar ile Sakarya’nın Geyve ilçesinde bağlı Karacaören köyleri arasında bulunan yol, oluşan çukurlar adeta köstebek yuvasının anımsatırken, köylüler bu yolun yıllardır yapılmadığı belirtiyor.

Bilecik’te köylüler köstebek yuvasına dönen yollarının yapılmasını istediler.
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar ile Sakarya’nın Geyve ilçesinde bağlı Karacaören köyleri arasında bulunan yol, oluşan çukurlar adeta köstebek yuvasının anımsatırken, köylüler bu yolun yıllardır yapılmadığı belirtiyor. Bakımsız yol, tarım ile uğraşan köylüleri isyan ettirirken, Soğucakpınar köyünde yaşayan İbrahim Gül, "Köyümüzün yolu köstebek yuvası gibi, gerekli tedbirler alınmazsa her an kaza yaşanabilir. Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak büyük sıkıntıdayız. Bizler tarlalarımızı ekmek istiyoruz, bunun için ulaşım en büyük sorun. Çevre köylerin merası tarlaları bizler dahil ekilmesi lazım. Zaten şu şartlarda pek işçi çalıştıramıyoruz, yetkililerden isteğimiz köylerimiz arasında ve bizim köyümüzü Osmaneli ilçesine bağlayan yolun asfaltlanması istiyoruz. Bu da mümkün değilse en azından bakım yapılsın, çukurlar kapatılsın. Yağan yağmur sonrası çukurlara biriken sular ulaşımı zora sokuyor. Binlerce dönüm tarım arazisi olan Karacaören, Soğucakpınar ile Osmaneli yol güzergahında yazın sebze ve meyve fiyatlarının artmamasını istiyorsak biz çiftçilere bu konuda yardımcı olunmalıdır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Bilecik Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecik Belediyesinden 14 günlük karantinaya alınan Aşağıköy’de ilaçlama çalışması

Bilecik Belediyesinden 14 günlük karantinaya alınan Aşağıköy’de ilaçlama çalışması

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.