YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Osmaneli’ne tam donanımlı bir ana sınıfını kazandırdılar

Osmaneli’ne tam donanımlı bir ana sınıfını kazandırdılar

BİLECİK HABERLERİ  | 07.03.2020 18:49 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Balaban Anaokulu’nda, Türk Kadınlar Birliği Pendik Şubesi organizasyonu ve katkıları ile hayırsever vatandaşlar tarafından tüm gerekli malzemeler temin edilerek oluşturulan ana sınıfının açılışı yapıldıAçılışta ilk konuşmayı Türk Kadınlar Birliği Pendik Şube Başkanı Özen Tanyeli yaptı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Balaban Anaokulu’nda, Türk Kadınlar Birliği Pendik Şubesi organizasyonu ve katkıları ile hayırsever vatandaşlar tarafından tüm gerekli malzemeler temin edilerek oluşturulan ana sınıfının açılışı yapıldı
Açılışta ilk konuşmayı Türk Kadınlar Birliği Pendik Şube Başkanı Özen Tanyeli yaptı. Tanyeli “Bu sınıf tüm kadınlar adına yapıldı. Bugün burada 66’nci ve 67’nci sınıflarımızı açacağız. Daha birçok yerde açacağımız ana sınıfların hepsi Türk kadınları adına yapıldı ve yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız tüzüğümüzde de olduğu gibi derneğin sosyal sorumluluk projeleri arasında, eğitime destek programları projesidir. Sekiz yıldır bu tür projeleri devam ettiriyoruz. Amacımız Edirne’den Ardahan’a kadar ihtiyacı olan okullarda anasınıflarını açmaktır. Açmaktan gurur duyduğumunuz sınıflar Osmaneli’nin çocuklarına hayırlı olsun. Bu sınıflardan yetişecek çocuklar da bu ülkenin onurlu bireyleri olarak, Cumhuriyet ilkeleri doğrultusun da iyi yetişsinler" dedi.
Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci de yaptığı konuşmada ise "Anasınıfın yapılmasında bizlerin ve hayırsever vatandaşlarımızın olduğu kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakam Naif Yavuza, Belediye Başkanı Münür Şahine Milli Eğitim Müdürü Erhan Döşe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osmaneli çok güzel şirin bir ilçe keşke daha evvel gelseydik, yine geleceğiz. Yine sizlerle beraber olacağız. Bu tür çalışmalarının derneğin sosyal sorumluluk projeleri arasında, eğitime destek programları içinde yer aldığını belirterek çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
Teşekkür konuşması yapan Belediye Başkanı Münür Şahin ise “Bu güzel bir günde Osmaneli’mize böyle güzel kalıcı bir eser bıraktığınız için hayırsever vatandaşlarımıza bu organizasyonu düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eğitime yapılmış olan her katkı tüm geleceğimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolun da ilerleyecek, bir nesle yapılan bir yatırımdır” dedi.
Açılışın son konuşmasını yapan Kaymakam Yavuz, “Şahsım, kurumum, Milli Eğitim ve öğrencileri adına emeği geçen herkese teşekkür ederken yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla da kadınlar gününüzü kutluyorum. Osmaneli için, öğrenciler için güzel bir armağan oldu" ifadelerini kullandı.
Konuşmalardan sonra Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci, Pendik Şubesi Başkanı Özen Öztanyel tarafından sınıfların açılış kurdelesi kesildi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Naif Yavuz beraberindekiler, öğrenciler sınıfları gezdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Aslanapa’da şehitler sokağı

Aslanapa’da şehitler sokağı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Bilecik Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Doğa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından teşekkür belgesi ve plaket

AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından teşekkür belgesi ve plaket

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.