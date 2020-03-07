Osmaneli’ne tam donanımlı bir ana sınıfını kazandırdılar

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Balaban Anaokulu’nda, Türk Kadınlar Birliği Pendik Şubesi organizasyonu ve katkıları ile hayırsever vatandaşlar tarafından tüm gerekli malzemeler temin edilerek oluşturulan ana sınıfının açılışı yapıldı

Açılışta ilk konuşmayı Türk Kadınlar Birliği Pendik Şube Başkanı Özen Tanyeli yaptı. Tanyeli “Bu sınıf tüm kadınlar adına yapıldı. Bugün burada 66’nci ve 67’nci sınıflarımızı açacağız. Daha birçok yerde açacağımız ana sınıfların hepsi Türk kadınları adına yapıldı ve yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız tüzüğümüzde de olduğu gibi derneğin sosyal sorumluluk projeleri arasında, eğitime destek programları projesidir. Sekiz yıldır bu tür projeleri devam ettiriyoruz. Amacımız Edirne’den Ardahan’a kadar ihtiyacı olan okullarda anasınıflarını açmaktır. Açmaktan gurur duyduğumunuz sınıflar Osmaneli’nin çocuklarına hayırlı olsun. Bu sınıflardan yetişecek çocuklar da bu ülkenin onurlu bireyleri olarak, Cumhuriyet ilkeleri doğrultusun da iyi yetişsinler" dedi.

Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci de yaptığı konuşmada ise "Anasınıfın yapılmasında bizlerin ve hayırsever vatandaşlarımızın olduğu kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakam Naif Yavuza, Belediye Başkanı Münür Şahine Milli Eğitim Müdürü Erhan Döşe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osmaneli çok güzel şirin bir ilçe keşke daha evvel gelseydik, yine geleceğiz. Yine sizlerle beraber olacağız. Bu tür çalışmalarının derneğin sosyal sorumluluk projeleri arasında, eğitime destek programları içinde yer aldığını belirterek çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Teşekkür konuşması yapan Belediye Başkanı Münür Şahin ise “Bu güzel bir günde Osmaneli’mize böyle güzel kalıcı bir eser bıraktığınız için hayırsever vatandaşlarımıza bu organizasyonu düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eğitime yapılmış olan her katkı tüm geleceğimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolun da ilerleyecek, bir nesle yapılan bir yatırımdır” dedi.

Açılışın son konuşmasını yapan Kaymakam Yavuz, “Şahsım, kurumum, Milli Eğitim ve öğrencileri adına emeği geçen herkese teşekkür ederken yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla da kadınlar gününüzü kutluyorum. Osmaneli için, öğrenciler için güzel bir armağan oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci, Pendik Şubesi Başkanı Özen Öztanyel tarafından sınıfların açılış kurdelesi kesildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Naif Yavuz beraberindekiler, öğrenciler sınıfları gezdi.

