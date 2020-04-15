Osmaneli’nin 3 ayrı ilçe girişinde Korona virüs kontrol ve denetimleri sürüyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında özel ve ticari araçlarla seyahat eden sürücü ile yolcular Seyahat İzin belgesi incelemesi yapılarak sağlık taramasından geçiriliyor.

Osmaneli ilçe girişlerin de yol kontrol ve arama noktalarında ve tüm ilçelerin girişlerinde bulunan denetleme noktalarında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık görevlileri de görevlendirildi. Osmaneli’nin 3 ayrı ilçe girişinde kontrol ve denetim noktalarında, şehirlerarası seyahat tedbirleri kararının da sıkı bir şekilde denetlendiğini söyleyen Kaymakam Naif Yavuz, “Emniyet, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirlerarası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığına bakıp, yolcuların sağlık kontrolleri yapıyor. Şüpheli vakalar, tanı için hastanelere gönderiliyor” dedi

Kaymakam Yavuz, denetleme noktalarındaki polis, jandarma ve sağlık personelinden çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yoğun önlemler alındığını ifade eden Kaymakam Yavuz, “Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Osmanelili vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım, çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım” dedi.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Naif Yavuz’a İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun eşlik etti.

