Osmangazi zabıtadan yeni normal denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs normalleşme sürecinde ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19’la mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan işyerlerinde denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, yayımlanan genelgeler doğrultusunda çalışma şartları yeniden belirlenen işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını yerinde denetledi. İlçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimlerine hassasiyet gösteren ekipler, işyeri sahiplerini sosyal mesafeyi korumaları, maskesiz çalışmamaları, eldiven takmaları konularında uyarıyor.

Zabıta ekipleri, ayrıca gıda satışı yapan işyerlerini de hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusuna sıkı takibe aldı.

Halk sağlığını korumak adına özverili bir çalışma ortaya koyan zabıta ekipleri, 15-25 Haziran tarihleri arasında 2 bin 832 işyeri ve 187 pazar alanı denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşlara 53 bin maske dağıtan zabıta ekipleri, 37 pazar alanına da 70 adet dezenfektan aparatı koyarak hizmet verdi.

