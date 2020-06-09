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Osmangazi’de 1 haftada 21 bin nokta dezenfekte edildi

BURSA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarını normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

Osmangazi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarını normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Belediye ekipleri, son 1 haftada toplam 85 meydan, 212 cadde ve sokak ile 588 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca 20 bin 400 çöp konteyneri de ilaçlandı.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü günden ilk itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra, çöp konteynerleri, cadde ve sokakların yıkanıp ilaçlanması noktasında da çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Haftanın her günü salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan belediye ekipleri, 1 haftada toplam 85 meydan, 212 cadde ve sokak ile 588 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. 21 bin 285 çöp konteyneri ile birlikte 1 haftalık sürede toplam 21 bin 285 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşları normalleşme sürecinde de dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Korona virüs ile mücadelede yeni döneme girdiğimiz şu günlerde hayatın yavaş yavaş normale dönmesi, tüm halkımızı olduğu gibi bizi de mutlu etti. Ancak bu normalleşme sürecinde oluşabilecek en ufak bir sorumsuzluk, bu salgının tekrar yayılmasına neden olabilir. Belediye olarak tedbirlerimizi esnetmeden devam ettiriyoruz. Halkımızda maske kullanımı, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik hususu konularında lütfen dikkatli olsunlar” diye konuştu.

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