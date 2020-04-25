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Osmangazi’den vatandaşa sıcak iftarlık

BURSA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Ramazan ayı boyunca her gün 5 farklı noktada yemek dağıtımı yapan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağında ise ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekleri evlerine kadar götürüyor.Ramazan ayının bereketini Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ile Sakarya Kimsesizler Aşevi’nde 3 çeşit yemek dağıtımıyla paylaşan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmuyor.

Ramazan ayı boyunca her gün 5 farklı noktada yemek dağıtımı yapan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağında ise ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekleri evlerine kadar götürüyor.
Ramazan ayının bereketini Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ile Sakarya Kimsesizler Aşevi’nde 3 çeşit yemek dağıtımıyla paylaşan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmuyor. Özellikle korona virüsü salgınından dolayı karantina altında olan ailelerin çocuklarını, 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerini kapı kapı gezen Vefa Sosyal Destek Grubu, iftara saatlere kala yemekleri teslim ediyor. Hizmeti vatandaşın ayağına götüren ekipler, aldıkları tepkilerden dolayı büyük mutluluk duyuyor.
Osmangazi Belediyesi’nin 5 merkezde yemek dağıtımı, sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, 17.00 ve 18.00 saatleri arasında olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından dolayı ramazan ayında vatandaş ile gönül sofralarında buluşacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi değerlendiren ekiplerimiz, ramazan ayında da hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Vefa Sosyal Destek Grubumuz ihtiyaç sahibi, ailesi karantina altında olan çocukları ve yaşlılarımızı yalnız bırakmamaya özen gösterecek. Ekiplerimizin daha önce tespit edip belirlediği ailelerimize ramazanın ilk gününden itibaren sıcak iftarlık götürmeye başladık. Ayrıca, rutin olarak yaptığımız erzak yardımlarımız da devam edecek. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hemşerilerimiz evlerinde kalsın. Biz, her zaman onların yanındayız” dedi.

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