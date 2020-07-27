Osmangazi’nin yollarında bakım onarım çalışması

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında yürütülen çalışmalar ile vatandaşlar için hem konforlu hem de güvenli bir ulaşım sağlanıyor.

İlçe genelindeki birçok cadde ve sokakta bakım-onarım çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Hocaalizade, Kavaklı, Aktarhüssam ve Emek Zekai Gümüşdiş Mahalleleri’nde ihtiyaç duyulan cadde ve sokakları asfaltla kapladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak ile Aktarhüssam Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirirken, Kavaklı Mahallesi Yerkapı Sokak ve Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Metin Sokak’ta yapılan asfalt yama çalışmaları ile de yolları yeniledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede bozuk cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını ifade ederek, “Belediye olarak özellikle ulaşım yatırımlarına büyük önem veriyoruz. İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürerek eskiyen ve bozulan yollarımızı asfaltlayıp yeniliyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi’de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

