YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Osmangazi’nin yollarında bakım onarım çalışması

Osmangazi’nin yollarında bakım onarım çalışması

BURSA HABERLERİ  | 27.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında yürütülen çalışmalar ile vatandaşlar için hem konforlu hem de güvenli bir ulaşım sağlanıyor.
İlçe genelindeki birçok cadde ve sokakta bakım-onarım çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Hocaalizade, Kavaklı, Aktarhüssam ve Emek Zekai Gümüşdiş Mahalleleri’nde ihtiyaç duyulan cadde ve sokakları asfaltla kapladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak ile Aktarhüssam Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirirken, Kavaklı Mahallesi Yerkapı Sokak ve Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Metin Sokak’ta yapılan asfalt yama çalışmaları ile de yolları yeniledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede bozuk cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını ifade ederek, “Belediye olarak özellikle ulaşım yatırımlarına büyük önem veriyoruz. İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürerek eskiyen ve bozulan yollarımızı asfaltlayıp yeniliyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi’de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Bursa Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:50
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:30
Yatsı
22:08

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.