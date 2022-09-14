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Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

14.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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Osmaniye DEAŞ operasyon

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