Osmaniye'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kovalamaca sonucu yakalanan, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y'nin saklandığı yeri tespit etti.

Ekipler, kaçmaya çalışan hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

M.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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