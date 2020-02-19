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Osmaniye’de 5 okul kalite belgesi aldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 19.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi faaliyetleri ile 2017/27 sayılı Genelge doğrultusunda yapılan belgelendirme çalışmaları sonucunda Türkiye genelinde 104, Osmaniye’de ise 5 okulu "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" kalite belgesini almaya hak kazandı.Sertifika almaya hak kazanan; Vali İsmail Fırat İlkokulu, Osmaniye 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Osmaniye Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu, Düziçi Haruniye Ortaokulu,Kadirli Şehit Mehmetçik Ergenekon İlkokulu okul temsilcilerine belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından verildi.İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak;"İlimizde eğitimin güvenli geleceğinin inşasını okullarımızda sağlamaya devam ediyoruz.Bakanlığımızın öncülüğünde okullarımız arasındaki imkan farkını da birlikte azaltmayı sağlayacağız.Yine topyekün okullarımızın kalitelerini birlikte yükselteceğiz.Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Birimi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Osmaniye’de bazı okul ve kurumlarda TS İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS İSO 45001 İSG Yönetim Sistemi çalışmalarına da başlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi faaliyetleri ile 2017/27 sayılı Genelge doğrultusunda yapılan belgelendirme çalışmaları sonucunda Türkiye genelinde 104, Osmaniye’de ise 5 okulu "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" kalite belgesini almaya hak kazandı.
Sertifika almaya hak kazanan; Vali İsmail Fırat İlkokulu, Osmaniye 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Osmaniye Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu, Düziçi Haruniye Ortaokulu,Kadirli Şehit Mehmetçik Ergenekon İlkokulu okul temsilcilerine belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak;"İlimizde eğitimin güvenli geleceğinin inşasını okullarımızda sağlamaya devam ediyoruz.Bakanlığımızın öncülüğünde okullarımız arasındaki imkan farkını da birlikte azaltmayı sağlayacağız.Yine topyekün okullarımızın kalitelerini birlikte yükselteceğiz.Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Birimi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Osmaniye’de bazı okul ve kurumlarda TS İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS İSO 45001 İSG Yönetim Sistemi çalışmalarına da başlandığı bildirildi.

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Merkez
Deniz Eczanesi
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Ozan Eczanesi
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Fatih Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
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