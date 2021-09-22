YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Osmaniye'de 7. kattan düşüp ölen kadının ailesi, eski damatlarına verilen cezadan memnun

Osmaniye'de 7. kattan düşüp ölen kadının ailesi, eski damatlarına verilen cezadan memnun

22.09.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 7. kattan düşüp ölen kadının ailesi, eski damatlarına verilen cezadan memnun

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçen sene 7. kattaki evlerinin penceresinde düşerek yaşamını yitiren ve kocası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Naime Özbulat Taş'ın anne ve babası, eski damatlarına verilen ceza için hakim ve savcılara teşekkür etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan anne Halise ve baba Yakup Özbulat, eski damatları Aşkın Taş'a verilen cezanın adalettin tecellisini sağladığını söyledi.

Anne Halise Özbulat, AA muhabirine, evlendikten 3 ay sonra kızlarının vefat ettiğini belirterek, "En son 2 Nisan'da buraya geldi. 15 gün yanımızda kaldı. 'Kızım istemiyorsan gitme burada kal' dedik. 'Eşyaları ben aldım, evi ben tuttum, eşimi seviyorum' diyerek gitti. Gittikten 11 gün sonra da bu olay yaşandı." dedi.

Baba Yakup Özbulat da kızının öldürülmesinden dolayı eski damatları Aşkın Taş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkemeye teşekkür ederek, "Devletimizin verdiği cezayı çekecek. Çekecek ki böyle kötü olaylar bir daha yaşanmasın." diye konuştu.

- Olay

Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 27 Nisan 2020'de meydana gelen olayda, 7. kattaki evinin penceresinden düşen Naime Özbulat Taş ağır yaralanmış, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. İlk etapta evlerinin mutfak balkonundan düştüğü tahmin edilen Naime Özbulat Taş'ın daha sonra yatak odasının penceresinden düştüğü tespit edilmişti. Olay günü komşuların Naime Özbulat Taş ile kocası Aşkın Taş'ın kavga ettiklerini bildirmesi üzerine Aşkın Taş gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Eylül'deki karar duruşmasında sanık Aşkın Taş'ı "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralıAdana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adana Osmaniye Kozan

Adana Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:37
İkindi
16:03
Akşam
18:44
Yatsı
19:58

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Zeyneloğlu Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.