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Osmaniye’de ’7 Ocak Zafer Koşusu’ düzenlendi

04.01.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde ‘7 Ocak Zafer Koşusu’ yapıldı.

Yarışmacılar, dereceye girebilmek için 3 bin metrelik kulvarda ter döktü. Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve Osmaniye Atletizm İl Temsilciliği’nin katkılarıyla düzenlenen kurtuluş koşusu, Kazım Karabekir Caddesi Yeşil Camii civarından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş’un başlama düdüğü ile start aldı. 12 kategoride 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 7 Ocak Zafer Koşusunda yarışmacılar kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Osmaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde kurulan bitiş çizgisini dereceyle geçmek isteyen sporcular yaklaşık 3 bin metrelik kulvarda ter döktü. Yarışmayı tamamlayanlara, bitiş noktasında ikramlarda bulunuldu.

7 Ocak Zafer Koşusunda dereceye giren sporcular için Belediye Nikah salonunda ödül töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşun 102. Yıldönümünü münasebetiyle düzenlenen kurtuluş koşusuna katılan tüm yarışmacıları tebrik etti.

Kurtuluş kutlamalarının sembolikte olsa bir milletin varoluşunun ve ayakta kalışının sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Kadir Kara, “O nedenle 7 Ocak Osmaniye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunu, her yıl yerel yönetim olarak çok değişik etkinliklerle, toplumun her kesimine dokunarak, onlara 7 Ocak Kurtuluşun anlam ve önemini ifade ederek, onları da bu anlayışa dahil ederek, onlarla birlikte kurtuluşun coşkusunu, sevincini, mutluluğunu ve gelecek yıllara Salih olarak bize ne kazandırdığını anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden de yapmış olduğumuz tüm etkinliklerdeki amacımız kurtuluşun anlamını iletip, bir milletin düşman işgalinden kurtuluşu neyi ifade eder, bir milletin gelecekte de aynı şeyleri Allah esirgesin yaşamaması için neler yapması gerek bunu gençlerden başlayarak büyüklerimizle birlikte, bu süreci değerlendirmek, anlatmak gerek. Yerel yönetim olarak, Osmaniye Belediyesi olarak biz bunu yıllardır yapmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz.” Dedi. Başkan Kadir Kara, yarışmaya katılan ve bu yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Yarışmalarda, Ortaokullar kız-erkek öğrenci, Liseler ve gençler kadın erkek, veteranlar 40 - 60 yaş kadın - erkek, Veteranlar 60 ve üzeri, Belediye personeli erkek 40 yaş altı, belediye personeli erkek 40 yaş üstü, belediye personeli kadın ve özel öğrenciler kategorilerinde dereceye girenler kürsüye çağrıldı. Yarışmacılara ödüllerini, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Başkan Yardımcıları Hacer Burcu Yüceer, Mehmet Hulusi Akkuş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kutalmış Gürel ve Atletizm İl Temsilci Yardımcısı Zekeriya Korkmaz takdim etti. Ödül programı, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Ocak Cuma

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
17:38
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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Cuma

Çare eczanesi
Merkez
Elmas eczanesi
Duzici
Kayiklik eczanesi
Merkez
Çiğşar eczanesi
Kadirli
Dolgun eczanesi
Kadirli
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