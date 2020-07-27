Osmaniye'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde incir toplamak için evin bahçesindeki ağaca çıkan 69 yaşındaki Mahmut Arslantaş, bastığı dalın kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı.
Sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Arslantaş, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Arslantaş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.