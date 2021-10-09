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Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

09.10.2021 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de alev alan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de, seyir halinde lastikleri alev alan tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Uğur Özdemir idaresindeki 33 DAD 96 plakalı kuru fasulye yüklü tırın lastikleri, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Şekerdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, yol kenarına park ettiği çekiciyi dorseden ayırarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Dorseyi saran ve makilik alana sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme şefliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi, makilik alan zarar gördü.

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