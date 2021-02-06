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Osmaniye’de bıçaklı ve tahralı kavga: 2 yaralı

06.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı ve tahralı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Dervişli köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünde aralarında husumet bulunan 2 kişi karşı karşıya geldi.

Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı ve tahralı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Dervişli köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünde aralarında husumet bulunan 2 kişi karşı karşıya geldi. Yaşanılan sözlü tartışmanın ardından birbirlerine bıçak ve tahra ile saldıran N.D. ve M.D. isimli şahıslar yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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