YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE HABERLERİ  | 22.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kent merkezinde Sülemiş Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 iş makinesi, 4 itfaiye aracı ve iki arazözle yangına müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Barlak Ailesi’nin acı günü
Barlak Ailesi’nin acı günü
Yunanlıların ölüme terk ettiği 42 göçmen, Kuşadası açıklarında kurtarıldı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 42 göçmen, Kuşadası açıklarında kurtarıldı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Osmaniye Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:51
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Ak Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Nagihan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kadirli
İnci Eczanesi
Kadirli
Şen Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Osmaniye’de bir mahalle daha karantinaya alındı
Osmaniye’de bir mahalle daha karantinaya alındı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu
Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu
Osmaniye’de trafik kazası: 8 yaralı
Osmaniye’de trafik kazası: 8 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.