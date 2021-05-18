YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

18.05.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Eren Abalak'ın yönetimindeki 80 AA 283 plakalı otomobil, İrfanlı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak Deliçay Deresi yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Abalak ve otomobildeki Huriye Yalçın Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Osmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttıOsmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:18
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:45
Yatsı
21:16

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.