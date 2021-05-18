Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Eren Abalak'ın yönetimindeki 80 AA 283 plakalı otomobil, İrfanlı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak Deliçay Deresi yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Abalak ve otomobildeki Huriye Yalçın Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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