Osmaniye'de dolu nedeniyle 40 bin 500 dekar ekili alan zarar gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ve Kadirli ilçesinde 17 Mayıs'ta etkili olan dolunun 40 bin 500 dekar ekili araziye zarar verdiği, 25 küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Mayıs'ta kentte ve Kadirli ilçesinde dolunun etkili olduğu, yağıştan zarar gören köylerin ziyaret edildiği belirtildi.

Dolu nedeniyle Osmaniye merkeze bağlı köylerde 5 bin dekar mısır ve 500 dekar buğday ile Kadirli ilçesine bağlı köylerde 30 bin dekar mısır ve 5 bin dekar buğday olmak üzere 40 bin 500 dekar ekili alanın zarar gördüğü, 25 küçükbaş hayvanın da telef olduğu kaydedildi.

Dolu nedeniyle Osmaniye ve Kadirli ilçesine bağlı bazı köylerde mısır ve buğday ekili tarım arazilerinde hasar oluşmuş, yağış sonrası bölgede hasar tespit çalışması başlatılmıştı.

