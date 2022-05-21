YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de dolu nedeniyle 40 bin 500 dekar ekili alan zarar gördü

Osmaniye'de dolu nedeniyle 40 bin 500 dekar ekili alan zarar gördü

21.05.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de dolu nedeniyle 40 bin 500 dekar ekili alan zarar gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ve Kadirli ilçesinde 17 Mayıs'ta etkili olan dolunun 40 bin 500 dekar ekili araziye zarar verdiği, 25 küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Mayıs'ta kentte ve Kadirli ilçesinde dolunun etkili olduğu, yağıştan zarar gören köylerin ziyaret edildiği belirtildi.

Dolu nedeniyle Osmaniye merkeze bağlı köylerde 5 bin dekar mısır ve 500 dekar buğday ile Kadirli ilçesine bağlı köylerde 30 bin dekar mısır ve 5 bin dekar buğday olmak üzere 40 bin 500 dekar ekili alanın zarar gördüğü, 25 küçükbaş hayvanın da telef olduğu kaydedildi.

Dolu nedeniyle Osmaniye ve Kadirli ilçesine bağlı bazı köylerde mısır ve buğday ekili tarım arazilerinde hasar oluşmuş, yağış sonrası bölgede hasar tespit çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladıDevlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı
Borsa İstanbul'da gong Yayla Agro Gıda için çaldıBorsa İstanbul'da gong Yayla Agro Gıda için çaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:16
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:48
Yatsı
21:19
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kaynaklardan biri tespit edildi: Fetiş festivali

Kaynaklardan biri tespit edildi: Fetiş festivali

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.