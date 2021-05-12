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Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

12.05.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeki elektrikli bisikleti çalan 2 zanlı gözaltına alındı.

Kurtuluş Mahallesi Şehit Hasan Kubat Sokak'ta park halindeki elektrikli bisikletin çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından İ.T. ve S.T. olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elektrikli bisikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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