YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de gübre yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

Osmaniye'de gübre yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 15.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Osmaniye'de gübre yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki gübre yükle kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ertan Karabacak idaresindeki 27 L 6656 plakalı gübre yüklü kamyonun motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Burgaçlı Tüneli mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracı durduran sürücünün haber vermesiyle olay yerine Osmaniye, Bahçe ve Düziçi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, trafik de bir süre aksadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, 400 saatlik görüntüyü izleyip operasyon yaptı

Polis, 400 saatlik görüntüyü izleyip operasyon yaptı

Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın

Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın

Tayin olanlara veda programı yapıldı

Tayin olanlara veda programı yapıldı

Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı

Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı

Osmaniye Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:45
Öğle
12:45
İkindi
16:29
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Ayşem Eczanesi
Merkez
Bedirhan Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kadirli
Olcar Eczanesi
Kadirli
Metlioğlu Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Osmaniye'de üniversite öğrencisi, 1999 model otomobili sesli komutla çalıştıran yazılım geliştirdi

Osmaniye'de üniversite öğrencisi, 1999 model otomobili sesli komutla çalıştıran yazılım geliştirdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Osmaniye'de 2 polisi yaralayan cinayet zanlısı etkisiz hale getirildi

Osmaniye'de 2 polisi yaralayan cinayet zanlısı etkisiz hale getirildi

Ellek beldesine millet bahçesi yapılacak

Ellek beldesine millet bahçesi yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.