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Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

11.09.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, kalaşnikof ve av tüfekleriyle karşılıklı ateş açtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatun Canbolat ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 3 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Hatun Canbolat, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Osmaniye aile silahlı kavga

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