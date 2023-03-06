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Osmaniye'de kendisini telefonda "polis" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

06.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de telefonda kendini "polis" olarak tanıtarak bir kişinin altınlarını dolandıran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.E. isimli vatandaşın cep telefonuyla aranıp kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin, İ.E'ye ait altınları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin Şanlıurfa'ya kaçtığını belirleyen ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmaniye'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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