YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 96 kişiye para cezası

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 96 kişiye para cezası

OSMANİYE HABERLERİ  | 04.12.2020 12:30 | Son Güncelleme

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 96 kişiye para cezası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 96 kişiye, 97 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki derneklere yönelik yürüttüğü denetimlerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini tespit etti.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 15 kişiye 47 bin 250 lira para ceza uygulandı.

İlçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 81 kişiye de 50 bin 400 lira para cezası verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:30
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:45

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Cihangir Eczanesi
Merkez
Yaycıoğlu Eczanesi
Merkez
Yüksek Eczanesi
Merkez
Gebenliler Eczanesi
Kadirli
Ayşegül Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.