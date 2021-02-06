YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında

Osmaniye'de marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında

06.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, maskeli 3 şüphelinin marketten 660 paket sigara çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir marketin kepenklerinin açık ve kilitlerinin kesilmiş olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen maskeli 3 kişinin kepenk kilitlerini demir makasıyla keserek içeri girdiğini ve sigaraları alarak kaçtığını tespit etti.

Yapılan araştırmayla kimlikleri tespit edilen E.K, Ş.K. ve C.K, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
12:54
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Demirbüker Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Yalçınlar Eczanesi
Merkez
Gebenliler Eczanesi
Kadirli
Ova Eczanesi
Kadirli
Sağlam Eczanesi
Duzici
Doruk Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Düziçi’nde iki apartman karantinaya alındı

Düziçi’nde iki apartman karantinaya alındı

Osmaniye’de bıçaklı ve tahralı kavga: 2 yaralı

Osmaniye’de bıçaklı ve tahralı kavga: 2 yaralı

Ardem Fur Home Sahibi Demirci: “ Zeytinburnu Türkiye’nin kürk merkezi oldu”

Ardem Fur Home Sahibi Demirci: “ Zeytinburnu Türkiye’nin kürk merkezi oldu”

Osmaniye'de iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye'de iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye’de para ve altın çalan hırsız yakalandı

Osmaniye’de para ve altın çalan hırsız yakalandı

Bisikletli kapkaççılar yakalandı

Bisikletli kapkaççılar yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.