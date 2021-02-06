Osmaniye'de marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, maskeli 3 şüphelinin marketten 660 paket sigara çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir marketin kepenklerinin açık ve kilitlerinin kesilmiş olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen maskeli 3 kişinin kepenk kilitlerini demir makasıyla keserek içeri girdiğini ve sigaraları alarak kaçtığını tespit etti.

Yapılan araştırmayla kimlikleri tespit edilen E.K, Ş.K. ve C.K, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

